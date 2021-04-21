Путин предложил реструктуризировать бюджетные кредиты регионам

Долги российских регионов реструктуризируют: объём задолженности, превышающий 25% его дохода будут замещать бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию послания ведёт телеканал «Россия 1».

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва» Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

«Весь объем коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года», — сказал президент.

Кроме того, до 2023 года регионы получат получат инфраструктурные кредиты в объёме не менее 500 млрд рублей под 3% на 15 лет, сообщил Путин.

Однако глава государства подчеркнул, что на на них смогут рассчитывать только те регионы, где руководство вело взвешенную финансовую политику.

«Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить их», — пояснил Путин.