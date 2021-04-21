В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин предложил реструктуризировать бюджетные кредиты регионам

Секрет Фирмыиещё 8
1 час назад
Долги российских регионов реструктуризируют: объём задолженности, превышающий 25% его дохода будут замещать бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Прямую трансляцию послания ведёт телеканал «Россия 1».
Путин предложил реструктуризировать бюджетные кредиты регионам
Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»Никеричев Андрей / Агентство «Москва»
«Весь объем коммерческой задолженности регионов, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года», — сказал президент.
Кроме того, до 2023 года регионы получат получат инфраструктурные кредиты в объёме не менее 500 млрд рублей под 3% на 15 лет, сообщил Путин.
Однако глава государства подчеркнул, что на на них смогут рассчитывать только те регионы, где руководство вело взвешенную финансовую политику.
«Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить их», — пояснил Путин.
Новость дополняется Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва» Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета» .
Политика,Путин послание Федеральное собрание,Владимир Путин,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители