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Путин обратился к россиянам с советами

Lenta.ru
31 минуту назад
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал советы россиянам по профилактике коронавирусной инфекции. Трансляцию выступления главы государства в среду, 21 апреля, ведет ТАСС в на своем канале в YouTube.
Путин обратился к россиянам с советами
Фото: ТАССТАСС
Обращаясь к гражданам страны, президент призвал их беречь себя и своих близких, а также максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. При этом он подчеркнул, что центральное значение имеет вакцинация.
Ранее в ходе своего выступления Путин вспомнил свой визит в больницу в Коммунарке в начале пандемии и поблагодарил врачей. Он также подчеркнул, что наряду с большой тревогой у него была уверенность, что Россия преодолеет все испытания.
Предыдущее обращение Путина к Федеральному собранию прошло в январе 2020 года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.
Текущее выступление президента перед парламентом стало 17-м по счету. Пока самым долгим считается послание 2018 года, когда российский лидер говорил 1 час 55 минут.
Политика,Путин послание Федеральное собрание,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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