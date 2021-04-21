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Путин начал послание Федеральному собранию

RT на русском
1 час назад
Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию.
Путин начал послание Федеральному собранию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.
Мероприятие проходит в Центральном манеже.
Среди приглашённых — члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.
Ранее сообщалось, что помещения московского Манежа, где российский лидер Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, прошли санитарную обработку.
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