В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Семья и дети: Яровая высказала предположение о темах послания Путина Федеральному Собранию

ТК «Звезда»
1 час назад
В послании Владимира Путина Федеральному Собранию большое внимание будет уделено семье и детям. Такую уверенность выразила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
Семья и дети: Яровая об ожиданиях от послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вообще, социальная тема - определяющая для России. Мне видится, что те поправки в Конституцию, которые поддержали все граждане России, во многом были про семью, про духовно-нравственные ценности. Вся политика государства, стратегия президента обращены к человеку. В период пандемии Россия как никакая другая страна подтвердила, что самая большая ценность для нашей страны - это жизнь человека. Поэтому я думаю, что разговор будет про это: про жизнь людей, про качество жизни, про здоровье и благополучие», - сказала она телеканалу «Звезда».
Выступление президента начнется в полдень по московскому времени и пройдет в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж». Послание Федеральному Собранию - это программная речь главы государства, адресованная всем органам власти. В ней Путин ставит основные задачи на год.
Политика,Путин послание Федеральное собрание,Ирина Яровая,Владимир Путин,Госдума,ТК "Звезда",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители