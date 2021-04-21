Зюганов: "Россию ждут события пострашнее 1998 года"

За последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей. Без реальной смены курса страну ожидает катастрофа гораздо более страшная, чем в 1998 году! — написал политик в своём Telegram-канале
Он отметил, что ранее КПРФ предложила бюджет развития в 33 трлн, который мог бы быть сформирован уже в 2021 году. Кроме того, партия внесла конкретные предложения по вопросам развития высоких технологий, совершенствования образования и науки, а также системы здравоохранения.
Зюганов подчеркнул, что эти меры следует принимать как можно скорее, поскольку Россия «продолжает вымирать ударными темпами».
Ранее сообщалось, что в Кремле обеспокоились сокращением русского населения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимаются весьма интенсивные меры, но по объективным причинам выправить ситуацию пока не получается.