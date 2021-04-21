Зюганов: "Россию ждут события пострашнее 1998 года"

Он отметил, что ранее КПРФ предложила бюджет развития в 33 трлн, который мог бы быть сформирован уже в 2021 году. Кроме того, партия внесла конкретные предложения по вопросам развития высоких технологий, совершенствования образования и науки, а также системы здравоохранения.