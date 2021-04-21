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Зюганов: Россию ждут события пострашнее 1998 года

News.ru
11 минут назад
Россию ожидает демографический кризис страшнее периода конца 1990-х годов и он может разразиться в ближайшее время. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов: "Россию ждут события пострашнее 1998 года"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За последние 30 лет мы потеряли 20 миллионов только русских людей. Без реальной смены курса страну ожидает катастрофа гораздо более страшная, чем в 1998 году! — написал политик в своём Telegram-канале
Он отметил, что ранее КПРФ предложила бюджет развития в 33 трлн, который мог бы быть сформирован уже в 2021 году. Кроме того, партия внесла конкретные предложения по вопросам развития высоких технологий, совершенствования образования и науки, а также системы здравоохранения.
Зюганов подчеркнул, что эти меры следует принимать как можно скорее, поскольку Россия «продолжает вымирать ударными темпами».
Ранее сообщалось, что в Кремле обеспокоились сокращением русского населения России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимаются весьма интенсивные меры, но по объективным причинам выправить ситуацию пока не получается.
Политика,Геннадий Зюганов,Дмитрий Песков,КПРФ,Россия,
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