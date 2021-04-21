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LIVE: Послание Путина к Федеральному собранию

Елена Прошина
33 минуты назад
Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с посланием Федеральному собранию. В президентских посланиях традиционно подводятся итоги прошедшего года и ставятся новые задачи.
LIVE: Послание Путина к Федеральному собранию
Фото: ТАССТАСС
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, в своей речи президент затронет вопросы социально-экономического и технологического развития России, а также тему выборов в Госдуму 2021 года.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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