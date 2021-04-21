Обращение Путина назвали посланием «нового времени»

По словам главы общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, одним из основных трех блоков станут индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам и другие меры поддержки.

Во втором блоке, как ожидается, Путин затронет тему помощи семьям, а третий блок посвятит мерам по созданию высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, президент расскажет о механизмах, которые позволят жителям России самим активнее зарабатывать и выйти из кризиса.