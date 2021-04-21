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Появились первые фото с места проведения послания Путина

РИА "ФедералПресс"
59 минут назад
В столице идет подготовка к посланию Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Как сообщил корреспондент «ФедералПресс» с места событий, в Москве занимаются усилением безопасности.
Появились первые фото с места проведения послания Путина
Фото: ТАССТАСС
«Журналисты смогут поговорить с участниками послания только после его окончания. Сейчас журналисты находятся в просторном зале с десятками экранов, откуда и будут следить за речью президента. Допуск в зал получат только аккредитованные фотографы и операторы, но только после 11:00», – рассказал корреспондент.
На данный момент, гости и журналисты подходят к месту оглашения ежегодного послания Президента Федеральному Собранию.
Возле библиотеки имени Ленина дежурят машины Росгвардии.
ФедералПресс
В метро на подходах к московскому Манежу появились дополнительные наряды полиции.
Журналисты готовятся к посланию президента России.
ФедералПресс
ФедералПресс
Некоторые будут освещать послание президента с места события через трансляцию.
ФедералПресс
До этого сообщалось, что эксперты выяснили, как исполнено прошлогоднее послание Путина.
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