Россияне смогут посмотреть послание Путина на уличных экранах

Такая инициатива поступила от Общероссийского народного фронта.

Ранее стали известны возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию. Стоит отметить, что мероприятие состоится в очном формате.

Эксперты предполагают, что российский лидер уделит особое внимание вопросам, связанным с пандемией коронавируса. Кроме того, речь пойдет о восстановлении экономики страны.