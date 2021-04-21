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Россияне смогут посмотреть послание Путина на уличных экранах

Слово и Дело
1 час назад
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на уличных экранах по всей стране.
Россияне смогут посмотреть послание Путина на уличных экранах
Фото: vk.com / Федеральное агентство новостейvk.com / Федеральное агентство новостей
Такая инициатива поступила от Общероссийского народного фронта.
Ранее стали известны возможные темы послания президента РФ Федеральному собранию. Стоит отметить, что мероприятие состоится в очном формате.
Эксперты предполагают, что российский лидер уделит особое внимание вопросам, связанным с пандемией коронавируса. Кроме того, речь пойдет о восстановлении экономики страны.
Политика,Путин послание Федеральное собрание,Владимир Путин,
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