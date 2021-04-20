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Аналитики назвали вероятные темы послания президента России

Прайм
1 час назад
Третья волна пандемии, смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора, инфраструктуры, транспорта, а также развитие городских агломераций и вопросы изменения климата могут стать главными темами послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прокомментировал РИА Новости президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко.
Аналитики назвали вероятные темы послания Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Послание президента РФ состоится в "Манеже" в среду, 21 апреля. Глава государства ранее говорил, что в течение двух дней проводит совещания по подготовке текста своего послания с главой правительства, некоторыми вице-премьерами и министром финансов.
"Несмотря на некоторое улучшение внутренней эпидемиологической ситуации, по-прежнему сохраняются риски новой волны пандемии. В этих условиях растет необходимость в мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для стимулирования не только количественного, но и качественного прироста национальной экономики в среднесрочной перспективе. В предстоящем ежегодном послании президента России могут быть озвучены позиции по новым подходам к расходованию средств ФНБ", — сказал Онищенко.
Прежде всего, по словам главы ЦСР, можно ожидать расширения перечня стратегических проектов, которые получат финансирование из ФНБ.
"Такими проектами традиционно являются инфраструктурные, которые, с одной стороны, позволяют создавать условия для развития крупных инвестиционных проектов, привлечения частных инвесторов в различных отраслях, а с другой стороны, сами по себе могут не окупаться в краткосрочной перспективе", — пояснил он.
Президент и раньше уделял внимание развитию транспортной инфраструктуры, но сейчас акценты будут смещены в сторону развития пассажирского транспорта, повышения доступности пассажирских перевозок, считает эксперт. Правда, объемы бюджетных стимулов весьма ограничены: они не должны приводить усилению рисков инфляции и, соответственно, дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ, предупреждает он.
Ещё одна ключевая для президента тема — бедность и занятость населения.
"В 2020 году в Общенациональном плане были предусмотрены прямые адресные выплаты населению, причем введены как новые меры поддержки, так и увеличен размер предусмотренных ранее мер. Акцент оправданно был сделан на семьях с детьми. В этом году мы видим продолжение этой тенденции", — уверен он.
Как ожидается, изменения коснутся и размера пособий, критериев и способов его получения. "Речь может идти о более активном использовании механизмов, предусмотренных социальным казначейством, — то есть проактивном предоставлении адресных выплат наиболее нуждающимся слоям населения.
Кроме того, возможны и не совсем традиционные выплаты, например, пособия, которые можно потратить только на продовольствие. Современные технологии позволяют это сделать сравнительно просто", — пояснил эксперт.
В фокусе внимания главы государства останутся и вопросы цифрового развития. "Вероятно, значительный фокус будет на втором пакете мер поддержки для ИТ-отрасли, создании преференций, а также системы защиты от необоснованного преследования", — сказал Онищенко. Среди новых тем эксперты ожидают упоминания в послании проблем развития городских агломераций, а также вопросов экологии и изменения климата.
"Пандемия показала, что необходимо не только создавать отдельные городские пространства, но пересматривать систему городских пространств комплексно. Российские города должны стать более здоровыми — необходимо формировать стандарты здоровых улиц, менее стрессовыми — необходимо задуматься над ограничениями шума, визуальных раздражителей, и, конечно, более экологически чистыми", — сказал он.
Политика,Владимир Путин,Центральный банк России,РИА Новости,
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