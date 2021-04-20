Послание Путина задаст ориентиры российской экономике

21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Это программный документ, в котором глава государства определит основные направления внутренней и внешней политики, ключевые проблемы и механизмы их решения.

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Послание президента РФ станет семнадцатым, а предыдущее состоялось пятнадцать месяцев назад – 15 января 2020 года, когда российский лидер анонсировал поправки в Конституцию РФ , переговоры по «ядерной пятерке» и несколько других важных вопросов.

Сегодня ситуация в России и в мире еще сложнее, чем год назад, поэтому важность президентского послания многократно повышена.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудили данный вопрос на пресс-конференции.

В послании будет три главных блока

«Послание будет состоять из трех основных блоков. Во-первых, это социальный блок. Это то, о чем президент РФ говорил, заводя речь о реализации предыдущих посланий, это поддержка населения, это выход из «коронакризиса», это реакция на падение доходов домохозяйств, т. е. блок социальной поддержки, которая чрезвычайно важна в современной ситуации», - заключает Солонников.

Общество хочет знать, какие в 2021 году будут меры поддержки наиболее слабозащищенных групп населения.

«Во-вторых, это экономический блок. Недаром Правительство РФ провело обсуждение стратегии экономического развития страны. Была поставлена задача ее сформировать, причем никто не снимал задач предыдущего 2020 года», - констатирует Солонников.

Еще до пандемии президент РФ заявил о необходимости достижения экономического роста не меньше среднемирового. В начале 2020 года это было порядка 3,5-4%, в 2021 году ситуация изменилась, но обещанных двух-трех процентов роста стране явно недостаточно.

В 2017-2019 годах экономика РФ росла на два-три процента в год, но из-за падения 2014-2016 общество слабо это прочувствовало. Вывод здесь может быть один: для преодоления трудностей 2014 и 2020 годов РФ нужны опережающие темпы экономического роста.

«В 2020 мы должны были выйти на уровень роста в 3,5%. Пандемия, ограничения на мировую торговлю и общий спад в экономике привели к тому, что о заявленных темпах роста в 2020 году говорить было нельзя. Это объективная ситуация 2020 года, но поставленную задачу никто не снимал. В 2021 году восстанавливаются экономики ЕС, США, а Китай вообще рвет вперед», - резюмирует Солонников.

РФ должна представить адекватный ответ данным вызовам, причем надо понимать, как и за счет каких ресурсов это будет достигаться.

«Это крайне важно для 2021 года, когда состоятся выборы в Государственную думу РФ, и по их итогам будет сформирован новый состав Правительства РФ в соответствии с поправками в Конституцию РФ. Будет применен новый порядок определения председателя правительства и ключевых министров социально-экономического блока», - заключает Солонников.

Данный момент в ближайшие полгода должен стать ориентиром для правительственной работы.

«В-третьих, это ответ президента РФ на внешние вызовы. Ситуация обостряется с каждым днем – мы это прекрасно видим. Процесс касается ситуации с США, ЕС – мы видим это по Чехии, глава государства не может это проигнорировать», - констатирует Солонников.