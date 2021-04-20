Жириновский призвал навсегда закрыть для россиян курорты Египта и Турции

«Турцию мы закрыли из-за пандемии. Но сперва же поехали туда тысяч 20-30 и привезли снова заразу в Москву и другие города. Почему мы продолжаем так делать? Отпускаем, они заражаются, приезжают, мы начинаем снова лечить, снова ограничения. Надо навсегда закрыть южные курорты и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх, Египет не открывать», - заявил лидер ЛДПР.
«Путевки на наш юг подорожали, в Сочи — на 112 процентов. У нас есть Федеральная антимонопольная служба. Остановите, сделайте верхнюю планку — дайте в связи с пандемией людям возможность отдохнуть у себя, но цены должны быть разумными», — заключил он.