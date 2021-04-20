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Жириновский призвал навсегда закрыть для россиян курорты Египта и Турции

Алиса Селезнёва
46 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что россияне веезут с иностранных курортов «заразу», и предложил навсегда закрыть для отдыха Турцию и Египет. Об этом пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «Рамблер», ранее Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы отменены, останутся лишь регулярные - два раза в неделю. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.
По мнению Жириновского, в Турции и Египте всегда «будет находиться зараза», так как туда приезжают люди со всего света.
«Турцию мы закрыли из-за пандемии. Но сперва же поехали туда тысяч 20-30 и привезли снова заразу в Москву и другие города. Почему мы продолжаем так делать? Отпускаем, они заражаются, приезжают, мы начинаем снова лечить, снова ограничения. Надо навсегда закрыть южные курорты и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх, Египет не открывать», - заявил лидер ЛДПР.
Политик отметил, что россияне могут отдохнуть на юге страны, призвав при этом отрегулировать цены на размещение.
«Путевки на наш юг подорожали, в Сочи — на 112 процентов. У нас есть Федеральная антимонопольная служба. Остановите, сделайте верхнюю планку — дайте в связи с пандемией людям возможность отдохнуть у себя, но цены должны быть разумными», — заключил он.
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