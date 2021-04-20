Теперь болгары: Россия высылает ещё двух дипломатов

"20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

"Данная мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии", - указали в МИД РФ.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства РФ в Софии персонами нон грата. Об этом 22 марта сообщается на сайте российского диппредставительства.

«22 марта с.г. МИД РБ (Республика Болгария. — Прим. ред.) объявило двух дипломатов Посольства Российской Федерации в Софии персона нон грата. С сожалением вынуждены констатировать, что этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры.

В российском посольстве в Софии в понедельник заявили ТАСС, что считают решение о высылке дипломатов необоснованным.

Как сообщает РИА «Новости», болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в разведывательной деятельности, возбуждено досудебное производство по двум статьям уголовного кодекса страны.

«В ходе расследования было установлено, что двое граждан Российской Федерации вели неконтролируемую разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Болгарии.

Уточняется, что генпрокурор Иван Гешев передал информацию в МИД страны.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что из-за дела о шпионаже придется объявить российских дипломатов нежелательными персонами, сообщила пресс-служба правительства страны.

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«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», – цитирует ТАСС Борисова.

По его словам, операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.

«Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», – подчеркнул премьер.

Североатлантический альянс внимательно следит за ходом расследования дела о шпионаже в Болгарии в пользу России. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

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«НАТО обращает особое внимание на вопросы защиты секретной документации и информации», — подчеркнул Столтенберг.

Официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя высылку российских дипломатов из Болгарии, заявила, что на позицию Софии в отношении РФ оказывается влияние извне.

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"Не могу не согласиться с тем, что так как это не отвечает интересам народа Болгарии, скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне", — цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что национальными интересами Болгарии данный инцидент объяснить невозможно. Захарова также отметила, что недавнее объявление российских послов персонами нон грата в стране является уже пятым подобным случаем.

Болгария должна прекратить «шпионское шоу» и снизить обороты антироссийской риторики, заявила посол РФ в этой стране Элеонора Митрофанова . Она отметила, что София «примерно каждые три месяца» выдворяет российских дипломатов.

Россия не вела незаконной деятельности против Болгарии и всегда уважала евроатлантический выбор Софии, заявила российский посол в республике Элеонора Митрофанова. Об этом пишет газета «24 часа».

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«С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарские власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом», — посетовала она.

По словам Митрофановой, «кому-то» развитие сотрудничества Москвы и Софии «встало как кость в горле». При этом РФ всегда стремилась строить контакты с Болгарией «в сферах взаимного интереса», добавила посол.

«Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии. Хватит править шоу по этой теме», — заявила Митрофанова болгарским журналистам, добавив, что представленные болгарской прокуратурой видео- и аудиоматериалы, якобы доказывающие шпионаж чиновников-болгар в пользу Москвы, на самом деле не позволяют установить прямую связь этих лиц и посольства РФ.

Против России развязана информационная война, отметила посол, поэтому стоит дождаться хотя бы завершения следствия, прежде чем выдвигать голословные обвинения в прессе.

«Печально, что на фоне усилившейся антирусской истерии в мире Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции. <...> Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период», — резюмировала Митрофанова.

Напомним, 19 марта СМИ сообщили, что сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС совместно с МВД провели операцию в Софии, по итогам которых были арестованы несколько человек, которых Болгария подозревает в шпионаже в пользу Россию.

По данным канала NOVA, на Россию якобы шпионили несколько болгарских чиновников, имевших доступ к секретным сведениям. Официально София пока не комментирует эти известия.

Болгария в последнее время стала эпицентром шпионских скандалов. В середине декабря 2020 года военный атташе при посольстве РФ в Софии был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже. Дипломата обязали покинуть Болгарию в течение 72 часов.

По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Болгария назначена покровителями по НАТО рупором тезиса о «российской угрозе».

Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам». Он также добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

В январе 2020-го в сборе секретов заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника торгпредства в Софии.

Обоих дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из страны. Один из них, считает болгарская прокуратура, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. После он якобы передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве.