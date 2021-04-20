В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Матвиенко предлагает включить деревянное домостроение в программу "Сельская ипотека"

ТАССиещё 4
1 час назад
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев поддержал идею включить деревянное домостроение в программу "Сельская ипотека". Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко предложила расширить сельскую ипотеку
Фото: ТАССТАСС
"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, по поддержке индивидуального жилищного строительства. В частности, включение в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать один из трендов развития сельских территорий. Эту идею поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев. Мы надеемся, что министерство как можно быстрее внесет соответствующие нормативные акты", - сказала она на ежегодной встрече с тружениками социальной сферы села.
По словам спикера Совфеда, льготная программа сельской ипотеки стала сверхпопулярной - за год по ней 45 тыс. семей улучшили жилищные условия. Однако, как отметила Матвиенко, такая ипотека пока остается недоступной для значительного числа граждан, проживающих на селе.
Президент Владимир Путин в ноябре поручил правительству разработать меры по развитию деревянного индустриального домостроения в России. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность выдачи ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных индустриальным способом.
Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 г. и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн руб. (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн руб.). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.
Политика,Дмитрий Патрушев,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители