Матвиенко предложила расширить сельскую ипотеку

По словам спикера Совфеда, льготная программа сельской ипотеки стала сверхпопулярной - за год по ней 45 тыс. семей улучшили жилищные условия. Однако, как отметила Матвиенко, такая ипотека пока остается недоступной для значительного числа граждан, проживающих на селе.

Программа "Сельская ипотека" действует с 2020 г. и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает в себя девять банков. Взять льготную ипотеку может любой гражданин в возрасте от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн руб. (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн руб.). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.