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МИД РФ выразил протест в связи с высылкой из Киева российского дипломата

Вечерняя Москваиещё 3
43 минуты назад
Министерство иностранных дел РФ выражает решительный протест в ответ на объявление советника российского посольства в Киеве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ во вторник, 20 апреля.
Ранее в российское посольство в Киеве направили ноту об объявлении советника персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом.
— МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными, — говорится в сообщении дипведомства.
Отмечается, что сотрудник посольства не причастен к действиям, которые выходили бы за рамки дипломатических функций. При этом Киев предпринял попытку выставить инцидент в качестве ответных мер на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России украинского консула в Санкт-Петербурге.
Ранее ФСБ России сообщила, что украинский дипломат был задержан с поличным во время получения информации закрытого характера, которая содержит данные о российских правоохранителях и ФСБ.
Политика,Видео,ФСБ,МИД,Киев,
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