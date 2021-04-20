Министерство иностранных дел РФ выражает решительный протест в ответ на объявление советника российского посольства в Киеве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ во вторник, 20 апреля.
Ранее в российское посольство в Киеве направили ноту об объявлении советника персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом.
— МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными, — говорится в сообщении дипведомства.
Отмечается, что сотрудник посольства не причастен к действиям, которые выходили бы за рамки дипломатических функций. При этом Киев предпринял попытку выставить инцидент в качестве ответных мер на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России украинского консула в Санкт-Петербурге.