Ранее в российское посольство в Киеве направили ноту об объявлении советника персоной нон грата из-за деятельности якобы несовместимой с дипломатическим статусом.

Отмечается, что сотрудник посольства не причастен к действиям, которые выходили бы за рамки дипломатических функций. При этом Киев предпринял попытку выставить инцидент в качестве ответных мер на устное объявление о нежелательности пребывания на территории России украинского консула в Санкт-Петербурге.