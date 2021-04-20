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В России призвали запретить чешское пиво из-за обострения отношений с Прагой

Говорит Москва
48 минут назад
Ранее европейская страна объявила о высылке 18 российских дипломатов.
Премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Санкции против чешской продукции могут положительно повлиять не только на политику Праги, но и на снижение популярности алкоголя в РФ. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он предложил ввести ограничение на импорт чешского пива в качестве санкций.
«Можно ли было бы этой ситуацией воспользоваться, чтобы сократить наш российский рынок пива — да, почему нет. Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции. Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жёстко, и финансовые ограничения для компаний из тех стран, которые так себе позволяют в рамках дипломатической этики вести себя бескультурно. У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. У нас в России в год потребляется около 8 млрд литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная».
МИД России накануне объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Такое решение было принято после рассекречивания отчётов о причастности российских спецслужб к взрыву в Врбетице на складе боеприпасов в 2014 году. Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Политика,В мире,Видео,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Султан Хамзаев,Андрей Бабиш,Александр Петров,ГРУ,МИД,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,Чешская Республика,Прага,
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