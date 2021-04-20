«Можно ли было бы этой ситуацией воспользоваться, чтобы сократить наш российский рынок пива — да, почему нет. Это нормальная методика для того, чтобы политические группы, которые есть в Чехии, понимали, что их политические перфомансы, высказывания, будут нести конкретный экономический характер для их страны. Своего рода штрафные санкции. Мы видим, что сейчас в мире идут гибридные формы противостояния, прямых эскалаций нет. Нужно действовать более жёстко, и финансовые ограничения для компаний из тех стран, которые так себе позволяют в рамках дипломатической этики вести себя бескультурно. У нас в России с пивом проблем нет. Надо просто запретить всё чешское пиво сюда на поставку, пусть они там сами его пьют. У нас в России в год потребляется около 8 млрд литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются. Нормальная практика международная».