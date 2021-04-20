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Крым обратился в СК по факту водной блокады полуострова Украиной

Lenta.ru
2 часа назад
Депутаты Крыма обратились в Следственный комитет и передали материалы по ущербу от водной, энергетической и транспортной блокады полуострова Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального парламента Владимира Константинова.
«Ответят перед судом и энергетические террористы, и подстрекатели крымофобии», — сказал он.
В списке причастных к произошедшему указаны семь человек, в том числе бывшие украинские президенты Петр Порошенко и Леонид Кравчук. Также в перечень попали бизнесмен, бывший вице-премьером республики Ленур Ислямов, постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев, бывшие парламентарии Рефат Чубаров и Андрей Сенченко. По словам Константинова, одним из главных фигурантов стал Порошенко, чья ответственность «вовсе не исчерпывается организацией водной блокады».
Глава СК Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ситуации с перекрытием подачи воды по Северо-Крымскому каналу. По предварительной оценке, ущерб агропромышленному комплексу Крыма может составить более 200 миллиардов рублей. Общая сумма иска может составить до десяти триллионов рублей.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.
Политика,Борис Бабин,Андрей Сенченко,Рефат Чубаров,Мустафа Джемилев,Владимир Константинов,Александр Бастрыкин,Леонид Кравчук,Петр Порошенко,Верховная Рада,СКР,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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