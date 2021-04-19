Госдума расширит понятие «авиадебошир»

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Документ определяет особенности взаимодействия командира самолета с компетентными органами договаривающихся государств. Так, после совершения посадки на территории договаривающегося государства командир гражданского воздушного судна может передать компетентным органам этого государства лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, являющийся преступлением.

Командир воздушного судна должен по возможности в кратчайшие сроки уведомить компетентные органы о своем намерении передать такое лицо и о причинах передачи, а также передать имеющиеся у него на законном основании доказательства и сведения о передаваемом лице.

Протокол содержит положения, предоставляющие юридическую основу для борьбы с недисциплинированными пассажирами. Например, устанавливает юрисдикцию государства эксплуатанта в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, что позволит авиаперевозчикам (эксплуатантам) независимо от места регистрации используемого для перевозок гражданского воздушного судна, применять к пассажирам нормы национального законодательства.

Документ также устанавливает юрисдикцию государства планируемой посадки в отношении преступлений и актов, совершенных на борту, при условии, что преступление создает угрозу безопасности гражданского воздушного судна либо находящихся на борту лиц или имущества, либо поддержанию должного порядка и дисциплины на борту, и государство посадки удостоверилось, что преступление является таковым в государстве эксплуатанта.