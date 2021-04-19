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Путин принял приглашение Байдена

Вероника Полынина
37 минут назад
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату, на который его приглашал президент США Джо Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Саммит по климату, организованный США в удаленном формате, состоится 22-23 апреля. В нем примут участие 40 мировых лидеров, в том числе Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и др.
«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», - сообщили в Кремле.
Мероприятие будет приурочено к Дню Земли и будет предварять 26-ю Конференцию сторон рамочной конвенции об изменении климата, которая назначена на ноябрь.
После вступления в должность президента США Джо Байден вернул США в список стран-участниц Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению вредных выбросов в атмосферу.
Как писал «Рамблер», в марте экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату. По мнению Трампа, документ ограничивает для США объем вредных выбросов в атмосферу, а России, Индии и Китаю в этом вопросе «развязывает руки».
Политика,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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