Саммит по климату, организованный США в удаленном формате, состоится 22-23 апреля. В нем примут участие 40 мировых лидеров, в том числе Китая, Великобритании, Германии, Австралии, Франции, Турции, Индии, Италии, Испании, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и др.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», - сообщили в Кремле.

Мероприятие будет приурочено к Дню Земли и будет предварять 26-ю Конференцию сторон рамочной конвенции об изменении климата, которая назначена на ноябрь.

После вступления в должность президента США Джо Байден вернул США в список стран-участниц Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению вредных выбросов в атмосферу.