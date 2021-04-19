ЕС должен выработать общеевропейскую позицию по отношению к России и другим странам, при этом нужны одновременные диалог и жесткость. С таким утверждением выступила в понедельник сопредседатель "Союза-90" / "Зеленых" Анналена Бэрбок, которая была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от этой германской политической силы на предстоящих выборах в Бундестаг (германский парламент).

"Разумеется, мы нуждаемся в ясной общеевропейской позиции", - сказала она, призывая ЕС к проведению "сильной европейской внешней политики".

"Мы видели, что, если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект "Северный поток - 2" или другие проекты, то Европа будет стерта", - заявила Бэрбок.

"Для меня это означает - надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости", - заявила кандидат.

Бэрбок утверждала, что в современном мире "безумно много вызовов и напряженности" и в связи с этим выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

Сопредседатель партии «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, которая известна критическими высказываниями в адрес России и является противницей строительства газопровода «Северный поток-2», решила бороться за место канцлера Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидата от «Зеленых» объявил сопредседатель объединения Роберт Хабек. По его словам, Бербок — «обладающая бойцовскими качествами волевая женщина», которая знает, чего хочет.

Бербок выросла недалеко от Ганновера (федеральная земля Нижняя Саксония). Она изучала политологию в Университете Гамбурга и международное право в Лондонской школе экономики и политических наук. Бербок сделала стремительную карьеру в природоохранной партии.

Глава немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок призвала закрыть созданный недавно в Германии экологический фонд, который может принять участие в завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Ее слова приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок заявила, что использование фонда, учрежденного под предлогом защиты природы, для строительства газопровода является возмутительным с точки зрения как экологии, так и геополитики. Политик также обвинила российское правительство в стремлении использовать энергетический проект для прекращения транзита газа через Украину и Польшу. «Фонд в поддержку газопровода необходимо закрыть», — заявила она.

Ранее сообщалось, что парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решил создать фонд в защиту проекта «Северный поток-2». По словам премьер-министра земли Мануэлы Швезиг, в первую очередь фонд должен будет продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Однако у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода.

Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи объекта перенеслись на неопределенное время.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия является угрозой для Европы. Об этом пишет ТАСС.

«Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы», — сказала она.

Крамп-Карренбауэр также назвала эти угрозы «конкретными и непосредственными». По ее словам, указание на них не является антироссийским, а лишь является демонстрацией политических фактов.

Министр подчеркнула, что у Москвы есть ракеты, которые могут достичь ФРГ.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что Россия должна рассказать о предполагаемом перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков , в свою очередь, отметил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.