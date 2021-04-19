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Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов

Российская Газетаиещё 3
1 час назад
Отказ властей Чехии раскрыть детали о взрывах 2014 года на складе боеприпасов в Врбетице говорит о том, что вся эта история - очередной фейк, обвинения российской стороны ничем не подтверждены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть расследование
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк", - заявила дипломат.
Она обратила внимание, что при любой трагедии используются все возможности, чтобы выяснить правду о произошедшем.
"Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных и делается это в такой манере, это традиционный сценарий highly likely", - отметила Захарова.
По ее словам, когда возникают подозрения, что в преступление может быть вовлечен гражданин иной страны, власти начинают взаимодействие с этим государством по различным каналам. И если у Праги были такие подозрения, нужно передавать их Москве по официальным каналам. Вместо этого было принято решение о высылке дипломатов.
По мнению Захаровой, "ощущение тревоги нагнетается западными партнерами специально, чтобы перебить свои внутренние проблемы".
"Идет в дело и в ход традиционно любимая пара Петров и Боширов, это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все - любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри", - отметила дипломат.
Политика,Мария Захарова,МИД,Москва,Чешская Республика,Прага,
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