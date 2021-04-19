Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть расследование

По ее словам, когда возникают подозрения, что в преступление может быть вовлечен гражданин иной страны, власти начинают взаимодействие с этим государством по различным каналам. И если у Праги были такие подозрения, нужно передавать их Москве по официальным каналам. Вместо этого было принято решение о высылке дипломатов.