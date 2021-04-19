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Россия выслала заместителя посла Чехии

Lenta.ru
39 минут назад
Среди 20 сотрудников посольства Чехии, которые были высланы из России, есть и заместитель посла Лубош Веселы. Об этом сообщило чешское издание Novinky.cz со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Гамачека.
Россия выслала заместителя посла Чехии
Фото: ReutersReuters
Он заявил, что обсудит ответные меры на действия Москвы с премьер-министром Андреем Бабишем.
«Реакция была очень сильной, она была на ступень выше, потому что самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую Чешская республика должна ответить», — заявил Гамачек.
18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.
Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате первого взрыва погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов.
Политика,В мире,Москва,Россия,Чешская Республика,
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