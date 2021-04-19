Что такое Послание Федеральному Собранию

Согласно Конституции РФ , Президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

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Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной Думе Совету Федерации , но и всем другим органам власти, а также обществу в целом. После оглашения Послания Президент выпускает перечень поручений.

Палаты Федерального Собрания по итогам посланий обычно принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных законодательных мероприятий. Обеспечение реализации Послания ― важная составляющая работы Государственной Думы.

Первое Послание Президента Федеральному Собранию было озвучено 24 февраля 1994 года, оно носило название «Об укреплении российского государства». До 2003 года почти все послания имели свои названия. Например, в 1998 году — «Общими силами — к подъему России», в 2001 ― «Не будет ни революций, ни контрреволюций».

Президент РФ Владимир Путин впервые обратился к Федеральному Собранию 8 июля 2000 года. Оглашение состоялось в Мраморном зале Кремля. Послание длилось 48 минут 58 секунд и носило название «Какую Россию мы строим».

Обычно Послание Президента длится около часа, однако в 2018 году обращение стало самым продолжительным за всю историю — 1 час 55 минут.

В прошлом, 2020 году Послание Президента РФ Федеральному Собранию было озвучено в 26-й раз. Исчисление ведется с 1994 года, когда состоялась первая сессия обеих палат российского парламента.

Отметим, что для выполнения Послания 2020 года осталось принять два правительственных законопроекта: о персональных данных (принят в первом чтении) и бесплатном доступе к социально значимым сайтам (принят в первом чтении).