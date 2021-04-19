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МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов

Газета.Ru
55 минут назад
Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ. Согласно заявлению министерства, чешские дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии", - уточнили в МИД РФ.
17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.
Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.
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