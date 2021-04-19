Володин напомнил Западу о судьбах Ассанжа и Сноудена

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Парламентарий выразил мнение, что Байдену и другим политикам, возможно, совсем не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Ассанжа и Сноудена. Он подчеркнул, что указанные лица действовали "в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека".

Он напомнил, что к Ассанжу, который несколько лет находится в тюрьме, не пускают правозащитников, никто не знает о состоянии его здоровья.

"Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл. Ему грозит как минимум пожизненный срок, а при максимуме можно с уверенностью предположить, чем это закончится", - написал Володин.

Он также добавил, что аналогично дела обстоят со Сноуденом, который мечтает вернуться в родные Соединенные Штаты, но понимает, что там его могут осудить на пожизненный срок или смертную казнь. При этом парламентарий обратил внимание на то, что и Ассанж и Сноуден не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций, они открыли миру правду.

Ранее Минюст США выдвинул против Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений. Всего австралийцу грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.