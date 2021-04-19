Володин напомнил Западу о судьбах Ассанжа и Сноудена

В феврале сообщалось, что администрация президента США
Джозефа Байдена планирует добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Россия предоставила Эдварду Сноудену временное убежище в 2013 году при условии, что он прекратит свою деятельность против США. До этого экс-сотрудник АНБ
передал американским СМИ ряд секретных материалов о программах слежки разведслужб США и Великобритании в сети. В 2014 году Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в РФ. В марте его адвокат сообщил, что Сноуден подаст документы на получение российского гражданства.