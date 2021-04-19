В России спрогнозировали новые «удары» США

По его мнению, «удары» будут направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие России. Он отметил, что Соединенным Штатам невыгодно развитие России как сильного суверенного государства. «Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — отметил он.