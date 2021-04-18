МИД РФ выразил Чехии официальный протест

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице», - сказано в документе.
«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», - заявили российские дипломаты.
«Выражаем чешским властям решительный протест», - сказано в опубликованном документе.
«Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», - говорится в заявлении.