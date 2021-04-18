В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

МИД РФ выразил Чехии официальный протест

Майк Габриелян
25 минут назад
МИД РФ выразил Чехии решительный протест из-за высылки 18 российских дипломатов.
На Смоленской площади заявили, что обвинения Праги сфабрикованы в угоду её заокеанским хозяевам – США. Ответные меры России заставят «авторов провокации осознать всю полноту ответственности».
Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице», - сказано в документе.
В МИД отметили абсурд ситуации: семь лет подряд чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами. На восьмой год во взрыве неожиданно оказались виновны российские спецслужбы.
«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», - заявили российские дипломаты.
«Выражаем чешским властям решительный протест», - сказано в опубликованном документе.
«Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», - говорится в заявлении.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Власти страны считают, что они работают на ГРУ. Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Доказательств представлено не было.
Политика,Видео,ГРУ,МИД,ЕС,Россия,Чешская Республика,Прага,Соединенные Штаты,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители