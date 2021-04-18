Пушков предсказал итог встречи Путина и Байдена

«На будущем саммите, если он состоится, Байден попытается - в заявленном им духе "новой жесткости" - прочитать нотацию Путину, высказать ему свою сумму претензий и поговорить с позиции силы. У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся», - написал Пушков.
«Байдену надо очень хорошо понимать, ради чего он приглашает Путина на встречу и что он способен ему предложить. Иначе она может лишь проложить дорогу к новому варианту Карибского кризиса, на сей раз вокруг Украины», - подытожил сенатор.