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Пушков предсказал итог встречи Путина и Байдена

Майк Габриелян
30 минут назад
В Совете Федерации назвали итоги возможной встречи Путина и Байдена. Сенатор Алексей Пушков считает, что Байден будет пытаться читать нотации российскому лидеру, и это чревато новым Карибским кризисом.
Об этом политик написал в телеграм-канале.
«На будущем саммите, если он состоится, Байден попытается - в заявленном им духе "новой жесткости" - прочитать нотацию Путину, высказать ему свою сумму претензий и поговорить с позиции силы. У Байдена эти ноты проскальзывают уже сейчас. Из этого ничего не выйдет: Путин на давление не поддастся», - написал Пушков.
Он напомнил о неудачной попытке Обамы надавить на Путина в сирийском вопросе в 2013 году в Лох-Эрне, на последнем саммите G8. Если Байден попытается повторить путь Обамы, встреча станет провальной.
«Байдену надо очень хорошо понимать, ради чего он приглашает Путина на встречу и что он способен ему предложить. Иначе она может лишь проложить дорогу к новому варианту Карибского кризиса, на сей раз вокруг Украины», - подытожил сенатор.
На минувшей неделе президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину. Он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. Ответа от Кремля еще не было, там рассматривают это предложение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что карту с военными объектами СССР на Кубе продали на аукционе в США.
Политика,Видео,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совет Федерации,
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