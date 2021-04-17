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Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Lenta.ru
39 минут назад
Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Яна Гамачека.
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Утверждается, что власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Высылаемых из Праги дипломатов подозревают в работе на спецслужбы.
Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Праге подтвердило, что чешская сторона уведомила о высылке дипломатов.
«Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сообщили в ведомстве.
Ранее о высылке российского дипломата объявил МИД Украины. Такое решение стало ответом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший российский дипломата посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Политика,МИД,Чешская Республика,Прага,
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