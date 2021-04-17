Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Праге подтвердило, что чешская сторона уведомила о высылке дипломатов.

Ранее о высылке российского дипломата объявил МИД Украины. Такое решение стало ответом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший российский дипломата посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.