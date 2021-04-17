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Мантуров за 2020 год задекларировал наибольший доход в правительстве

Газета.Ru
26 минут назад
Доход главы Минпромторга Дениса Мантурова за 2020 год (как и годом ранее) оказался самым высоким среди других членов правительства. Об этом гласят данные о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованные на сайте кабмина.
Мантуров задекларировал наибольший доход в правительстве
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»
В декларации указывается, что министр за прошлый год заработал 740 413 415 рублей. Годом ранее Мантуров, который также занял первое место по доходам, задекларировал 586,02 млн руб. Таким образом, его доход в 2020 году увеличился на 154 млн руб. В предыдущем году чиновник получил 586 млн руб. Как рассказали в ТАСС, ссылаясь на Минпромторг, Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление. В ведомстве отметили, что министр не принимает участия в управлении этими активами.
"Этот доход является пассивным", — сказали в Минпромторге.
Ранее стали известны доходы президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам 2020 года.
Политика,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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