Мантуров задекларировал наибольший доход в правительстве

В декларации указывается, что министр за прошлый год заработал 740 413 415 рублей. Годом ранее Мантуров, который также занял первое место по доходам, задекларировал 586,02 млн руб. Таким образом, его доход в 2020 году увеличился на 154 млн руб. В предыдущем году чиновник получил 586 млн руб. Как рассказали в ТАСС, ссылаясь на Минпромторг, Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление. В ведомстве отметили, что министр не принимает участия в управлении этими активами.