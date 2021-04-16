В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Россия опубликовала ответные санкции против США

Lenta.ru
58 минут назад
МИД России опубликовал на своем сайте список ответных санкций против США.
Россия опубликовала ответные санкции против США
Фото: ТАССТАСС
В частности, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России. Кроме того, в ближайшее время министерство опубликует имена восьми американских чиновников, которых включат в черный список.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва может изучить и другие опции, включая экономические, если Вашингтон продолжит придерживаться санкционной политики. В министерстве подчеркнули, что Москва хочет избежать дальнейшего роста напряженности в отношениях с Вашингтоном и открыта к диалогу.
«Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется», — подчеркивается в заявлении.
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.
Политика,Джозеф Байден,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
317
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители