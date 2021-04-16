Россия опубликовала ответные санкции против США

В частности, Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования. Также будут приняты меры по ограничению работы американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются во внутренние дела России. Кроме того, в ближайшее время министерство опубликует имена восьми американских чиновников, которых включат в черный список.