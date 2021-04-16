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"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат «большой семёрки», а не «большой восьмёрки». Предложение президента о проведении саммита — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять", — цитирует РИА Новости Псаки.

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Такое предложение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 13 апреля.

Как следует из сообщения, американский лидер захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.

Кроме того, во время беседы Байден выразил обеспокоенность относительно усиления военного присутствия России в Крыму и у границы с Украиной . Он также подчеркнул, что США продолжат твердо отстаивать свои интересы в ответ на российские кибератаки и вмешательство в выборы.

В то же время президент США отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Даже после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Приглашение остаётся в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперёд и дальнейшим продвижением вперёд в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений. Частью нашей цели является установление стабильных и предсказуемых отношений, чтобы оставить пространство для поиска тех сфер, где, по нашему мнению, имеются более широкие возможности, а также анализа тех сфер, где могут возникнуть более серьёзные вызовы", — рассказала Псаки.

Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.

Встреча пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин

Отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров России и Китая на встречу, американский лидер ответил, что «пока нет, но они знают, что приглашены».

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«Но я еще не говорил [об этом] ни с одним из них», — подчеркнул он.

США не имеют цели добиться эскалации в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель — [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства», — сказала она.

В то же время Псаки подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена не может предсказать, каковы будут последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Блинкена о том, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшую неделю.

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«Двустороннюю встречу не получится так быстро организовать, речь идёт, наверное, о климатическом саммите. Это тоже пока находится в стадии обсуждения», — ответил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента указал на роль возможных новых санкций США в отношении России.

«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно», — заявил Песков.

Леонид Слуцкий. Новые санкции, введенные США в четверг в отношении ряда российских физических и юридических лиц, а также долговых обязательств, не останутся без адекватного ответа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам

"Я уверен, что со стороны России последует адекватный и своевременный ответ", - сказал Слуцкий. "Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных рестрикций", - добавил он.

В беседе с журналистами Слуцкий констатировал, что "новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы".

"Рестрикции стали еще одним - и очень серьезным - шагом к деградации российско-американских взаимоотношений", - добавил он.

"На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена", - подчеркнул глава комитета.

Глава комиссии Совета Федерации по информационным делам Алексей Пушков считает, что объявленные сегодня Вашингтоном антироссийские санкции - это проявление "новой жесткости", о которой говорили демократы в ходе избирательной кампании.

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"Подтекст последних действий администрации Байдена, которые привели многих в замешательство, на деле таков: США будут иметь дело с Россией только с позиции силы, и только на условиях диктующей и карающей стороны - и ни на каких других", - написал он в своем телеграм-канале.

В этом, по мнению Пушкова, и заключается "новая жесткость" политики США при Байдене, которую демократы обещали проводить в ходе предвыборной компании.