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В интересах России его принять: Байден о предложении встретиться с Путиным

Елена Прошина
34 минуты назад
Президент США Джо Байден считает, что Россия оказалась «за пределами» мирового сообщества, и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным он воспринимает как «мост», чтобы вернуть её назад. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат «большой семёрки», а не «большой восьмёрки». Предложение президента о проведении саммита — это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять", — цитирует РИА Новости Псаки.

Байден предложил Путину встретиться

Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Такое предложение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом России, сообщается на сайте Белого дома во вторник, 13 апреля.
Как следует из сообщения, американский лидер захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. В ходе нее стороны планируют обсудить все вопросы, актуальные для отношений двух стран в настоящее время.
Кроме того, во время беседы Байден выразил обеспокоенность относительно усиления военного присутствия России в Крыму и у границы с Украиной. Он также подчеркнул, что США продолжат твердо отстаивать свои интересы в ответ на российские кибератаки и вмешательство в выборы.
В то же время президент США отметил, что по-прежнему надеется построить «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Белый дом оставил в силе предложение Байдена провести саммит с Путиным

Даже после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Приглашение остаётся в силе. Мы считаем, что это было бы хорошим шагом вперёд и дальнейшим продвижением вперёд в деле налаживания стабильных и предсказуемых отношений. Частью нашей цели является установление стабильных и предсказуемых отношений, чтобы оставить пространство для поиска тех сфер, где, по нашему мнению, имеются более широкие возможности, а также анализа тех сфер, где могут возникнуть более серьёзные вызовы", — рассказала Псаки.

Байден пригласил Путина на саммит по климату

Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина на переговоры по климату. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальных лиц.
Встреча пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.
Отвечая на вопрос о том, пригласил ли он лидеров России и Китая на встречу, американский лидер ответил, что «пока нет, но они знают, что приглашены».
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«Но я еще не говорил [об этом] ни с одним из них», — подчеркнул он.

В Белом доме заявили, что не имеют цели эскалации в отношениях с Россией

США не имеют цели добиться эскалации в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.
«Наша цель здесь не эскалация [отношений с РФ], наша цель — [заставить] заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства», — сказала она.
В то же время Псаки подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена не может предсказать, каковы будут последствия.

Песков отреагировал на заявление о встрече Путина и Байдена в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Блинкена о том, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшую неделю.
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«Двустороннюю встречу не получится так быстро организовать, речь идёт, наверное, о климатическом саммите. Это тоже пока находится в стадии обсуждения», — ответил Песков.
Также пресс-секретарь российского президента указал на роль возможных новых санкций США в отношении России.
«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно», — заявил Песков.

Депутат: Санкции США девальвируют конструктивный тон беседы Путина и Байдена

Новые санкции, введенные США в четверг в отношении ряда российских физических и юридических лиц, а также долговых обязательств, не останутся без адекватного ответа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Я уверен, что со стороны России последует адекватный и своевременный ответ", - сказал Слуцкий. "Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных рестрикций", - добавил он.
В беседе с журналистами Слуцкий констатировал, что "новые санкции Вашингтона, введенные через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США по инициативе американской стороны, фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы".
"Рестрикции стали еще одним - и очень серьезным - шагом к деградации российско-американских взаимоотношений", - добавил он.
"На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена", - подчеркнул глава комитета.

Пушков: Предложение США о переговорах - это не диалог, а общение с врагом

Глава комиссии Совета Федерации по информационным делам Алексей Пушков считает, что объявленные сегодня Вашингтоном антироссийские санкции - это проявление "новой жесткости", о которой говорили демократы в ходе избирательной кампании.
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"Подтекст последних действий администрации Байдена, которые привели многих в замешательство, на деле таков: США будут иметь дело с Россией только с позиции силы, и только на условиях диктующей и карающей стороны - и ни на каких других", - написал он в своем телеграм-канале.
В этом, по мнению Пушкова, и заключается "новая жесткость" политики США при Байдене, которую демократы обещали проводить в ходе предвыборной компании.
"Предложение о переговорах с их стороны - это не диалог с контрагентом, это общение с врагом", - резюмировал парламентарий.
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