12,5 млн рублей заработал Песков в 2020 году

Доход Вайно, таким образом, оказался несколько больше, чем годом ранее (11,5 млн рублей), у Пескова - примерно на 2 млн рублей меньше заработка за 2019 год (тогда было 14,6 млн). Доходы двух первых заместителей главы президентской администрации - Сергея Кириенко и Алексея Громова - составили в прошлом году 30,5 млн рублей и 13 млн рублей, соответственно (в 2019 году у них было 33,1 млн рублей и 12,2 млн рублей, соответственно).