Мантуров задекларировал наибольший доход среди членов кабмина

Среди других членов кабмина с наибольшим уровнем дохода по итогам 2020 года - вице-премьер Дмитрий Чернышенко
(142,72 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
(133,11 млн рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 млн рублей, Патрушева - 156,95 млн рублей. Сокращение доходов Чернышенко связано с тем, что он перешел на госслужбу, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Там подчеркнули, что большая часть дохода из задекларированных средств - это деньги, полученные в начале 2020 года на прежних местах работы в структурах "Газпрома"
.