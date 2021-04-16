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Мантуров задекларировал наибольший доход в 2020 году среди всех членов кабмина

ТАСС
30 минут назад
Наибольший доход среди членов правительства задекларировал по итогам 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 740 млн 413 тыс. 415 рублей и 65 копеек. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, сообщает в пятницу пресс-служба правительства России.
Мантуров задекларировал наибольший доход среди членов кабмина
Фото: ТАССТАСС
Годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Таким образом, его доход в 2020 году вырос более чем на 154 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, по закону РФ Мантуров при переходе на госслужбу продал часть активов, а другую передал в доверительное управление компании "Сбер управление активами".
"Участия в управлении этими активами министр не принимает, этот доход является пассивным", - сказали в министерстве.

Новые лица правительства

В прошлом ноябре в составе кабинете министров произошли изменения: были назначены новые руководители Минвостокразвития, Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго России. Александр Новак, который ранее возглавлял Минэнерго, стал еще одним, десятым вице-премьером.
Большинство новых министров вошло в число самых обеспеченных членов правительства по итогам 2020 года. Так, глава Минтранса Виталий Савельев, который ранее возглавлял "Аэрофлот", занял второе место по доходам, задекларировав 359,43 млн рублей.
На третьем месте - экс-глава "Русгидро" Николай Шульгинов, который сейчас занимает должность министра энергетики России. Его доход за 2020 год составил 201,69 млн рублей. "Основная часть дохода, полученного Николаем Григорьевичем Шульгиновым в 2020 году, относится к доходу по основному месту работы (до 10 ноября 2020 года) - ПАО "Русгидро" и включает в себя оплату труда по трудовому договору и компенсацию за неиспользованные отпуска", - пояснили ТАСС в Минэнерго.
Среди других членов кабмина с наибольшим уровнем дохода по итогам 2020 года - вице-премьер Дмитрий Чернышенко (142,72 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,11 млн рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 млн рублей, Патрушева - 156,95 млн рублей. Сокращение доходов Чернышенко связано с тем, что он перешел на госслужбу, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Там подчеркнули, что большая часть дохода из задекларированных средств - это деньги, полученные в начале 2020 года на прежних местах работы в структурах "Газпрома".
В числе лидеров по доходам также новые главы Минвостокразвития и Минстроя России - Алексей Чекунков (82,09 млн рублей) и Ирек Файзуллин (73,21 млн рублей). Чекунков ранее возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а Файзуллин был первым заместителем министра строительства России. Ставший вице-премьером Новак задекларировал по итогам 2020 года 43,84 млн рублей. Годом ранее он заработал в полтора раза меньше - 27,05 млн рублей.

Кто заработал меньше всего

Меньше всех среди действующих членов правительства в 2020 году заработала глава Минкультуры Ольга Любимова. В декларации за прошлый год у нее значится доход чуть более 9 млн рублей. Вторую с конца строчку занимает министр просвещения Сергей Кравцов. Его доход в 2020 году составил 9,46 млн рублей. Годом ранее Кравцов, до января 2020 года возглавлявший Рособрнадзор, декларировал доход порядка 2,6 млн рублей.
На третьем с конца месте по доходам за 2020 год находится глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно декларации, его доход за 2020 год составил 9,98 млн рублей, что на 1,97 млн больше, чем в предыдущем году.
Глава Минспорта Олега Матыцина, который занимает пост министра с января 2020 года, за прошлый год заработал 12,14 млн рублей. При этом в декларации за 2019 год у него значился доход в 934,73 тыс. (это в среднем около 78 тыс. рублей в месяц).
Политика,Алексей Чекунков,Евгений Зиничев,Олег Матыцин,Дмитрий Чернышенко,Ирек Файзуллин,Ольга Любимова,Виталий Савельев,Сергей Кравцов,Денис Мантуров,Дмитрий Патрушев,Николай Шульгинов,Александр Новак,Минтранс РФ,Рособрнадзор,Минстрой,Минспорта,Минприроды,Минкультуры,Аэрофлот,Русгидро,Газпром,Минсельхоз,Минэнерго,Минпромторг,МЧС,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,
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