Ответный ход: МИД РФ вызвал посла Великобритании

«Это заранее запланированная встреча, которая является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы», — объяснили британцы представителям информационного агентства.

Британский посол в Москве Дебора Броннерт покинула здание российского МИД, отказавшись от комментариев.

Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа, передает РИА «Новости».

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт на встрече в МИД РФ в пятницу обсудила несколько внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Великобритании в РФ.

"Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в диппредставительстве.

Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Свое решение МИД объяснил «глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма».

Ранее МИД Польши вызвал посла России в республике Сергея Андреева

СМИ писали, что «вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России». Второй причиной называется обострение ситуации на востоке Украины.

Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что прошедший ранее в четверг, 15 апреля, разговор в МИД России прошел по запросу американской стороны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.

Салливан проинформировал МИД России о принимаемых Вашингтоном мерах для того, чтобы «призвать Москвы к ответу за враждебные действия», отмечается в заявлении. Посол подчеркнул, что встреча «была профессиональной и уважительной».

Дипломат добавил, что Вашингтон желает стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но намерен привлекать ее к ответственности за действия, направленные на «причинение вреда [американскому] суверенитету или союзникам, партнерам и ценностям».

Рамблер

«Там, где это будет возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией ради построения более стабильных и предсказуемых отношений в соответствии с интересами США», — указал он.

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ , Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.