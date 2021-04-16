Ответный ход: МИД РФ вызвал посла Великобритании

Посол Британии Дебора Броннерт явилась
в МИД России
. Это произошло на фоне вызова посла РФ
в Лондоне Андрея Келина
в Форин-офис из-за «враждебной линии поведения» России. При этом РИА Новости со ссылкой на британских дипломатов отмечает, что данный визит был запланирован заранее.
«Это заранее запланированная встреча, которая является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы», — объяснили британцы представителям информационного агентства.
Британский посол в Москве
Дебора Броннерт покинула здание российского МИД, отказавшись от комментариев.
Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа, передает РИА «Новости».
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт на встрече в МИД РФ в пятницу обсудила несколько внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства Великобритании в РФ.
"Это был заранее запланированный визит, который является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы. Стороны обсудили различные внешнеполитические вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в диппредставительстве.
Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Свое решение МИД объяснил «глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма».
СМИ писали, что «вызов связан среди прочего с введением США новых санкций против России». Второй причиной называется обострение ситуации на востоке Украины.
Посол США в Москве Джон Салливан
сообщил, что прошедший ранее в четверг, 15 апреля, разговор в МИД России прошел по запросу американской стороны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.
Салливан проинформировал МИД России о принимаемых Вашингтоном мерах для того, чтобы «призвать Москвы к ответу за враждебные действия», отмечается в заявлении. Посол подчеркнул, что встреча «была профессиональной и уважительной».
Дипломат добавил, что Вашингтон желает стабильных и предсказуемых отношений с Россией, но намерен привлекать ее к ответственности за действия, направленные на «причинение вреда [американскому] суверенитету или союзникам, партнерам и ценностям».
«Там, где это будет возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией ради построения более стабильных и предсказуемых отношений в соответствии с интересами США», — указал он.
Президент США Джо Байден
в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ
, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ
после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США
также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.
США также высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. По мнению американской стороны, среди них есть "представители российских разведывательных служб".