Президент Украины Владимир Зеленский
считает, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну. Об этом он сказал
в интервью французской газете Le Figaro, текст которого размещен на сайте главы украинского лидера 15 апреля.
«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток-2» достроят - не только Украина проиграет...», — сказал Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что эта война — гибридная, и она такая же, как и бывшие в прошлом газовые, энергетические, продовольственные и вакцинные войны.
На вопрос о перспективах «Северного потока-2» Зеленский ответил, что есть два фактора. Первым он назвал Соединенные Штаты
, вторым — единство европейских стран.
«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подытожил глава Украины.
Президент США Джо Байден
допустил введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил в ходе выступления, посвященного отношениям с Россией, трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube.
Политик подчеркнул, что проект является крайне чувствительным вопросом для союзников США в Европе. «Я долгое время выступал против "Северного потока-2", еще когда занимал пост вице-президента», — рассказал Байден. По его словам, вопрос введения санкций против строительства газопровода «все еще в игре».
Глава МИД ФРГ
Хайко Маас отверг идею отказа от проекта "Северный поток 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность.
"Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", — заявил Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода.
"Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", — заявил он.
Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине.
"Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идет слишком долго", — добавил он.
«Я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага
Вальдемар Гердт, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отказ от строительства «Северного потока – 2» может привести к эскалации на Украине.
«Маас выразил мнение, которое базируется на прагматических постулатах, а не на идеологических. «Северный поток – 2» ни в коем случае не ограничивает поступление газа через Украину. Наши американские квазипартнеры думают, что «Северный поток – 2» – это труба трехметровой толщины, на которой сидит медведь, и он зальет нас газом. Но даже если «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность – он не обеспечит в полной мере нашу энергетическую безопасность», – считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По его словам, Германия заинтересована в мощностях как «Северного потока – 2», так и в мощностях украинской газотранспортной системы, «но в США этого не хотят понимать».
«Вашингтон и Киев опасаются потери транзита через территорию Украины из-за того, что это нивелирует ее значимость в вопросе доставки российского газа в Европу и вынудит ее соглашаться на общерыночные условия, где нельзя будет пробивать свои интересы путем шантажа», – пояснил депутат.
«Таким образом, США выступают против «Северного потока – 2», во-первых, потому что проект помешает им усиливать напряженность между Россией и Европой; а во-вторых, зачистить европейский рынок от конкурентов и сбывать свой дорогой газ», – добавил собеседник.
«Единственные, кому нужен больше всего «Северный поток – 2» – это ЕС в целом и Германия в частности. Потому я очень рад тому, что правительство ФРГ настаивает на реализации этого проекта, ведь он является символом суверенитета Германии», – подчеркнул Гердт.
Гердт также добавил, что Хайко Маас в своем заявлении, вероятно, имел в виду то, что Украина теряет возможность шантажировать Россию.
«Я не знаю, насколько у России хватит терпения. Возможно, когда-то оно закончится, и тогда Москва может принять некие контрмеры в борьбе с транзитным шантажом, вплоть до вооруженного конфликта. Потому я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне. В этом плане Германия не доверяет аргументации ни Вашинтона, ни Киева», – резюмировал депутат.
Глава Минобороны
ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает нужным увязать с действиями России вопрос заполняемости "Северного потока - 2" газом. Об этом она заявила во вторник по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином
.
"Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России", - сказала она.
США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются.
"Я думаю, что США понимают — газопровод будет достроен и введен в строй. Попытки этому помешать и бесполезны, и контрпродуктивны во взаимоотношениях с Германией, да и ЕС в целом, так как вмешательство явно намекает на неуважение американцев к европейскому суверенитету", — сообщил Гривач.
"Но есть инерция, внутренняя политическая борьба, лоббисты, которым заплачены деньги, и желание сохранить лицо новой администрации. Поэтому просто отказаться от давления они не могут. Но теперь попробуют сконцентрироваться на том, чтобы не позволить газопроводу работать на полную мощность", — считает эксперт.
Строительство "Северного потока 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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