Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro, текст которого размещен на сайте главы украинского лидера 15 апреля.

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«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток-2» достроят - не только Украина проиграет...», — сказал Зеленский.

По его словам, это не вопрос бизнеса Европы и Российской Федерации , «это вопрос войны».

Украинский президент подчеркнул, что эта война — гибридная, и она такая же, как и бывшие в прошлом газовые, энергетические, продовольственные и вакцинные войны.

На вопрос о перспективах «Северного потока-2» Зеленский ответил, что есть два фактора. Первым он назвал Соединенные Штаты , вторым — единство европейских стран.

«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подытожил глава Украины.

Президент США Джо Байден допустил введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он сообщил в ходе выступления, посвященного отношениям с Россией, трансляция мероприятия велась в аккаунте Белого дома в YouTube.

Политик подчеркнул, что проект является крайне чувствительным вопросом для союзников США в Европе. «Я долгое время выступал против "Северного потока-2", еще когда занимал пост вице-президента», — рассказал Байден. По его словам, вопрос введения санкций против строительства газопровода «все еще в игре».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта "Северный поток 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность.

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"Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", — заявил Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода.



"Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", — заявил он.

Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине.

"Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идет слишком долго", — добавил он.

«Я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что отказ от строительства «Северного потока – 2» может привести к эскалации на Украине.

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«Маас выразил мнение, которое базируется на прагматических постулатах, а не на идеологических. «Северный поток – 2» ни в коем случае не ограничивает поступление газа через Украину. Наши американские квазипартнеры думают, что «Северный поток – 2» – это труба трехметровой толщины, на которой сидит медведь, и он зальет нас газом. Но даже если «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность – он не обеспечит в полной мере нашу энергетическую безопасность», – считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По его словам, Германия заинтересована в мощностях как «Северного потока – 2», так и в мощностях украинской газотранспортной системы, «но в США этого не хотят понимать».

«Вашингтон и Киев опасаются потери транзита через территорию Украины из-за того, что это нивелирует ее значимость в вопросе доставки российского газа в Европу и вынудит ее соглашаться на общерыночные условия, где нельзя будет пробивать свои интересы путем шантажа», – пояснил депутат.

«Таким образом, США выступают против «Северного потока – 2», во-первых, потому что проект помешает им усиливать напряженность между Россией и Европой; а во-вторых, зачистить европейский рынок от конкурентов и сбывать свой дорогой газ», – добавил собеседник.

«Единственные, кому нужен больше всего «Северный поток – 2» – это ЕС в целом и Германия в частности. Потому я очень рад тому, что правительство ФРГ настаивает на реализации этого проекта, ведь он является символом суверенитета Германии», – подчеркнул Гердт.

Гердт также добавил, что Хайко Маас в своем заявлении, вероятно, имел в виду то, что Украина теряет возможность шантажировать Россию.

«Я не знаю, насколько у России хватит терпения. Возможно, когда-то оно закончится, и тогда Москва может принять некие контрмеры в борьбе с транзитным шантажом, вплоть до вооруженного конфликта. Потому я согласен с Маасом в том, что реализация «Северного потока – 2» позволит избежать конфликта между Россией и Украиной, а не наоборот, как утверждают в Киеве и Вашингтоне. В этом плане Германия не доверяет аргументации ни Вашинтона, ни Киева», – резюмировал депутат.

Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает нужным увязать с действиями России вопрос заполняемости "Северного потока - 2" газом. Об этом она заявила во вторник по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином

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"Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России", - сказала она.

Алексей Гривач. США поняли, что санкциями не смогут остановить строительство "Северного потока 2", но теперь попробуют не позволить газопроводу работать на полную мощность, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

США в четверг ввели санкции на госдолг России. Позже на пресс-конференции президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему не были введены дополнительные санкции против "Северного потока 2", сказал, что проект представляет собой сложный вопрос, который затрагивает союзников в Европе. Однако он добавил, что новые санкции против газопровода все еще обсуждаются.

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"Я думаю, что США понимают — газопровод будет достроен и введен в строй. Попытки этому помешать и бесполезны, и контрпродуктивны во взаимоотношениях с Германией, да и ЕС в целом, так как вмешательство явно намекает на неуважение американцев к европейскому суверенитету", — сообщил Гривач.

"Но есть инерция, внутренняя политическая борьба, лоббисты, которым заплачены деньги, и желание сохранить лицо новой администрации. Поэтому просто отказаться от давления они не могут. Но теперь попробуют сконцентрироваться на том, чтобы не позволить газопроводу работать на полную мощность", — считает эксперт.

Строительство "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.