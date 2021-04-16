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Посол Великобритании прибыла в МИД России

ТАСС
2 часа назад
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт в эти минуты прибыла в центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Посол Великобритании прибыла в МИД России
Фото: ТАССТАСС
Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ.
Накануне Великобритания вызвала посла РФ в МИД страны из-за сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках и концентрации российских вооруженных сил на границе с Украиной.
Политика,МИД,ИТАР-ТАСС,Москва,Соединенное Королевство,
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