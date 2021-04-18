В РФ захотели возродить систему страхования от безработицы

Страхование от безработицы существовало в нашей стране до 2001 года. Работодатели отчисляли средства в специальный фонд, из которого потом платили пособия потерявшим работу. О возрождении этой системы говорили в ходе всероссийского обсуждения изменений в закон о занятости. Но страхование — тема, которой депутаты могут заняться осенью. А в весеннюю сессию планируют принять законопроект о частичном переводе служб занятости в онлайн-режим и создании единого портала поиска вакансий. Первое чтение инициативы может пройти 20 апреля.

Фото: ТАСС/АРТЕМ ГЕОДАКЯН ТАСС/АРТЕМ ГЕОДАКЯН

Найти работу будет проще

Парламентарии предлагают установить, что службы занятости смогут принимать документы от соискателей как в очной форме, так и с использованием Интернета. «Это упрощает жизнь людям не только потому, что они смогут не выходя из дома направить заявку или просьбу в службу занятости, но это сокращает объём справок, которые они должны будут собирать для того, чтобы встать на учёт или оформить пособие по безработице», — сказал Исаев на брифинге по законопроекту 18 февраля.

Кроме того, безработным хотят дать возможность регистрироваться на бирже труда не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания. Особую поддержку в поиске работы планируют оказывать молодым специалистам, инвалидам, бывшим заключённым. Начинающим предпринимателям службы занятости помогут открыть собственное дело, а пенсионерам — пройти профессиональную переподготовку.

Внешнюю миграцию заменят внутренней

Согласно законопроекту, служба занятости будет общероссийской, с отделениями в регионах. А запросы работодателей и соискателей со всей России объединят на едином для всей страны цифровом портале. Руководителей, у которых в штате более 25 человек, хотят обязать размещать на этом сайте информацию о свободных рабочих местах.

Сейчас есть региональные службы занятости, и у каждой свой сайт для соискателей. Это затрудняет людям трудоустройство. Когда все вакансии будут на одном ресурсе, им легче будет найти работу, в том числе в другом регионе. По замыслу авторов этой идеи, она позволит стимулировать миграцию трудовых ресурсов внутри страны и сократить потребность в работниках из-за рубежа.

«Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин , комментируя законопроект. По его словам, предложенные меры будут способствовать «формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда» и решению важнейшей задачи, которую поставил президент, — снижению безработицы.

Работодатели могут получить финансовые стимулы

Ко второму чтению законопроекта депутаты совместно с Минтрудом подготовят поправки по результатам общероссийского обсуждения. В документ могут внести норму о финансовых стимулах для работодателей, которые берут на работу официально зарегистрированных безработных, заявил 17 февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов . Кроме того, предлагается возложить на службу занятости полномочия по координации политики в области трудоустройства с образовательной политикой. Законопроект планируют принять в окончательном, третьем чтении в весеннюю сессию.

«Общественное обсуждение показало, что есть очень много предложений, большинство которых направлены на снижение бюрократии в работе служб занятости. На первом этапе поставлена задача закрепить то, что наработано в последний год в период пандемии», — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко («Единая Россия»). Он подчеркнул, что все участники обсуждения поддержали идею о централизации служб трудоустройства.

Следующим этапом работы по совершенствованию законодательства о занятости может стать законопроект о страховании от безработицы, предположил Тарасенко. Но эта тема для следующего созыва Госдумы. «Я уверен в том, что мы обязательно вернёмся к страхованию от безработицы. — сказал депутат. — Возрождение этой системы давно назрело, во всем мире это работает, и это эффективный способ, который помогает преодолевать кризис».