Шойгу раскрыл обстоятельства получения звания Героя РФ

Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и «ему хватило». По словам Шойгу, сразу «после Южной Осетии тут же пошла Абхазия». «Параллельно с ней было Приднестровье. Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», – сообщил министр обороны.

«После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась», – сказал министр.