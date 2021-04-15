Песков оценил ситуацию с вакцинацией от COVID в России

Как отметил пресс-секретарь, на данный момент в России достаточное количество вакцины от нового заболевания, и работа по распространению данных препаратов, по его мнению, ведется абсолютно удовлетворительно.
«Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Всё-таки он постепенно повышается», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что анализировать причины данного явления должны медики.
«Еще раз повторяю, надеемся, что всё-таки в этом плане динамика будет набирать обороты», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путинчувствует себя хорошо после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19.