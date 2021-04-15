В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Песков оценил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России

ИА Regnum
1 час назад
Спрос на вакцину от COVID-19 в России в настоящее время невысокий, однако он постепенно будет повышаться. Об этом 15 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков оценил ситуацию с вакцинацией от COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметил пресс-секретарь, на данный момент в России достаточное количество вакцины от нового заболевания, и работа по распространению данных препаратов, по его мнению, ведется абсолютно удовлетворительно.
«Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Всё-таки он постепенно повышается», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что анализировать причины данного явления должны медики.
«Еще раз повторяю, надеемся, что всё-таки в этом плане динамика будет набирать обороты», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители