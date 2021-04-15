Решение за президентом: Встреча Путина и Байдена оказалась под угрозой

По его словам, сейчас этот вопрос находится на стадии анализа, отмечает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что возможные санкции США в отношении РФ не поспособствуют подготовке встречи президентов двух стран.

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«То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече — это однозначно»,—подчеркнул Песков.

Он также не стали пояснять, поднимал ли Байден тему новых антироссийских санкций в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Стороны, обычно, не разглашают детали подобных бесед без взаимной договоренности, отметил представитель Кремля.

США введут новые санкции против Москвы , а также вышлют российских дипломатов в ответ на якобы вмешательство в выборы — 2020 и атаки «русских хакеров» на американский госсектор, пишут СМИ. По этим данным, под ограничения попадут российские чиновники и сотрудники разведки. Москва обещала ответить на недружественные шаги, но заявляет, что остается сторонником выстраивания добрых отношений, где это возможно.

Санкции коснутся 20 организаций, а также 12 российских госслужащих и сотрудников разведки, передает агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что это связано с «вмешательством» в выборы президента США, прошедшие в ноябре 2020 года, и кибератаками через SolarWinds, в которых Вашингтон обвиняет Россию.

По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство США может объявить о санкциях уже в четверг, 15 апреля. Санкции также могут коснуться СМИ, которые Вашингтон считает подконтрольными российским спецслужбам и распространявшими дезинформацию о выборах президента США в 2020 году.

При этом, как пишет Politico, новый пакет санкций не коснется газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, Вашингтон намерен выслать десять российских дипломатов. 8 апреля Bloomberg сообщил, что Штаты планируют выслать тех сотрудников дипмиссии, которых Пентагон Госдеп сочтут агентами российской разведки.

Другими словами, если «деятельность [сотрудников дипмиссии] не соответствует дипломатическому статусу», заявили собеседники издания.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году. По его словам, в конце января он обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным заявление американской разведки о вмешательстве в выборы стран, в число которых в том числе, по версии спецслужб, входит Россия. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы». Кроме того, американский президент отметил, что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.

Спустя две недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США играют со спичками, говоря о новых санкциях против России.

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«Диапазон моих оценок происходящего — от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками», — сказал глава МИДа.

15 апреля газета The New York Times также сообщила, что новые санкции США могут затронуть суверенный долг России. По данным The Wall Street Journal, для американских банков расширят действующие запреты на торговые операции с российскими государственными долговыми обязательствами — соответствующий указ подпишет президент Джо Байден.

Источники WSJ также заявили, что финансовым учреждениям США запретят покупать гособлигации у российских Центробанка Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

«Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений», — сказал также Песков.

Владимир Путин и Джо Байден обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля. Американский президент подтвердил приглашение принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

Лидеры готовы продолжать диалог по важнейшим направлениям глобальной безопасности. Более того, Байден был заинтересован в нормализации российско-американских отношений и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по острым проблемам. Среди них - стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи.

Лидеры обменялись мнениями и по внутриукраинскому кризису. Путин изложил подходы к политическому урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".

Главы государств дадут указания ведомствам проработать затронутые в ходе разговора вопросы.

В Вашингтоне считают конструктивными состоявшиеся телефонные переговоры президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила на брифинге 14 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я могу сказать, что президент Байден накануне провел конструктивный телефонный разговор», — сказала она.

Говоря о перспективах личной встречи лидеров двух стран, Псаки отметила, что в рамках этих переговоров стороны смогут обсудить те сферы, в которых совместная работа США и России может быть успешной.

Российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден не затрагивали в ходе телефонного разговора тему с оппозиционером Алексеем Навальным . Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Тема Навального, по-моему, нет. Нет, не затрагивалась", — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что у президентов был деловой тон разговора. Об этом свидетельствует количество тем, которые были подняты в ходе переговоров, и то, что беседа была продолжительная по времени.

Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен , передает РИА Новости.

Блинкен отметил, что Вашингтон предпочитает стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, что требует наличия открытых линий коммуникаций. Он подчеркнул, что так США смогут ясно говорить об их взглядах, политике и возражениях против действий России. По его словам, эта возможность важна, чтобы избегать просчетов.

Именно это можно было увидеть вчера, когда Байден позвонил Путину и предложил встретиться в предстоящие недели, резюмировал госсекретарь.

Президент США Джо Байден не сможет нормально провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказали читатели издания FoxNews, перевод их комментариев сделало ИноСМИ.

Как сообщал «Рамблер», 12 апреля стало известно о телефонном разговоре президентов России и США, проведенном по инициативе Джо Байдена. В пресс-службе Белого дома сообщили, что американский лидер предложил в ближайшие месяцы провести встречу в «третьей стране», чтобы обсудить ряд вопросов и взаимоотношения двух государств.

Пользователи FoxNews раскритиковали американского лидера за желание встретиться с президентом России, отметив, что «Путин сожрет Байдена на обед».

«Байден в разговоре с Путиным будет выглядеть как человек дождя. Путин — гроссмейстер по шахматам, а Байден даже в шашки играть не научился», - считает Maryland1950.



«На встрече с Путиным Байдену понадобится десятка два человек с карточками-подсказками. На одной будет написано: «Его зовут Путин». На другой — в какой стране они встречаются. А на третьей: «Помните, вы больше не сенатор, а президент», - иронизирует Eagle12.

Еще один пользователь выразил надежду, что во время переговоров с президентом России Байдену не придется подниматься по лестнице.

Ранее Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. А в ходе первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах.

Также широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.

При этом президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».

Он напомнил, что в 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президентов СССР и США Михаила Горбачева Рональда Рейгана , ставшая «поворотом в первой холодной войне от обострения напряженности к разрядке».

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«Это позволило бы Путину и Байдену зафиксировать ту формулу, которую зафиксировали Горбачев и Рейган, что не должно быть ядерной войны, что в ядерной войне не может быть победителей», — пояснил Рогов.

Наименее вероятным местом переговоров Путина и Байдена он назвал столицу Финляндии.

«Встреча в Хельсинки была бы подставой для Байдена, он оказался бы объектом таких же насмешек и жесткой критики, как в свое время [президент США Дональд] Трамп», — отметил академик.

При этом он призвал не строить иллюзий, поскольку никакого прорыва в российско-американских отношениях не предвидится.