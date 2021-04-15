«Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а, может быть, даже и больше», — заявил Джабаров.
Сенатор полностью уверен, что ответ России на действие США должен быть равнозначным, а решения такого рода принимается непосредственно политическим руководством страны.
«Быть такого не может, чтобы мы пропустили это мимо», — считает Джабаров.
Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Bloomberg.
По его данным, санкции могут коснуться около десятка россиян, в числе которых "представители властей и разведки". Кроме того рестрикции могут затронуть около 20 юридических лиц, среди которых, по сведениям источников Bloomberg, числятся издания, контролируемые, по мнению американской стороны, российской разведкой, а также иностранные компании, якобы "действующие в интересах Москвы". Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. В то же время, согласно версии агентства Reuters, санкции могут затронуть до 30 юридических лиц.
Источники Bloomberg также сообщили, что власти США намерены выслать из страны 10 российских официальных лиц и дипломатов. В Госдепартаменте
, Белом доме и Минфине
на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.
Американский посол в Москве Джон Салливан
был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову
, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД
.
«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина
и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
прокомментировал возможное появление новых антироссийских санкций со стороны США. По его словам, такой ход от Штатов будет свидетельствовать о том, что слова в меньшей степени коррелируют с делом.
"Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.
«Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения», — сказал Патрушев.
В то же время секретарь Совбеза не исключил, что хакеры, причастные к России, могут участвовать в кибератаках, но власти к этому непричастны.
«Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают», — отметил Патрушев.
По его словам, Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой в этой сфере и продолжает обвинять Россию в кибератаках. Тем не менее, никаких доказательств этого нет. Патрушев добавил, что США «выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве».
Ранее издание NYT сообщило, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.
До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.
Обвинения американской стороны в причастности России к массовой хакерской атаке на федеральные ведомства США не имеют никаких доказательств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
По словам дипломата, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео в одном из интервью открыто заявил, что Россия находится в списке врагов Америки, российское ядерное оружие несет "грандиозную угрозу американцам", а за новой кибератакой на правительство в Вашингтоне якобы стоит Москва.
"Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - заявила Захарова на брифинге.
Официальный представитель российского МИД также напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".
"Он заверял, что делает все для того, чтобы предпринять шаги на этом направлении. Теперь мы видим, какие. Вместо этого мы теперь слышим от главного дипломата страны откровенно враждебную риторику, отнюдь не способствующую нормализации двустороннего диалога", - сказала Захарова.