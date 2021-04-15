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«Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а, может быть, даже и больше», — заявил Джабаров.

Сенатор полностью уверен, что ответ России на действие США должен быть равнозначным, а решения такого рода принимается непосредственно политическим руководством страны.

«Быть такого не может, чтобы мы пропустили это мимо», — считает Джабаров.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также якобы вмешивалась в выборы президента США. Об этом в четверг со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, санкции могут коснуться около десятка россиян, в числе которых "представители властей и разведки". Кроме того рестрикции могут затронуть около 20 юридических лиц, среди которых, по сведениям источников Bloomberg, числятся издания, контролируемые, по мнению американской стороны, российской разведкой, а также иностранные компании, якобы "действующие в интересах Москвы". Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. В то же время, согласно версии агентства Reuters, санкции могут затронуть до 30 юридических лиц.

Источники Bloomberg также сообщили, что власти США намерены выслать из страны 10 российских официальных лиц и дипломатов. В Госдепартаменте , Белом доме и Минфине на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову , где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД

«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».

Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.

Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное появление новых антироссийских санкций со стороны США. По его словам, такой ход от Штатов будет свидетельствовать о том, что слова в меньшей степени коррелируют с делом.

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"Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом", — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС.

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«Это очередное огульное обвинение в наш адрес. Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения», — сказал Патрушев.

В то же время секретарь Совбеза не исключил, что хакеры, причастные к России, могут участвовать в кибератаках, но власти к этому непричастны.

«Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают», — отметил Патрушев.

По его словам, Вашингтон не хочет сотрудничать с Москвой в этой сфере и продолжает обвинять Россию в кибератаках. Тем не менее, никаких доказательств этого нет. Патрушев добавил, что США «выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве».

Ранее издание NYT сообщило, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты планируют провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой американская сторона подозревает Россию.

До этого Белый дом обвинил россиян в хакерской атаке с помощью софта компании SolarWinds на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора.

Обвинения американской стороны в причастности России к массовой хакерской атаке на федеральные ведомства США не имеют никаких доказательств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По словам дипломата, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео в одном из интервью открыто заявил, что Россия находится в списке врагов Америки, российское ядерное оружие несет "грандиозную угрозу американцам", а за новой кибератакой на правительство в Вашингтоне якобы стоит Москва.

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"Все это, естественно, как всегда без каких-то данных, цифр, ссылок хотя бы на что-то", - заявила Захарова на брифинге.

Официальный представитель российского МИД также напомнила, что 14 мая 2019 года в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Помпео от имени США подчеркивал желание "улучшить отношения между нашими странами".