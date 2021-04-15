Путин отметил вклад российских адвокатов в правовую культуру

Путин также выразил надежду, что принятие новой редакции Кодекса профессиональной этики адвоката поспособствует развитию института адвокатуры, повышению качества юридической помощи, а выдвинутые в ходе съезда инициативы послужат росту общественного авторитета отечественной адвокатуры.