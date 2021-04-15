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В Госдуме отреагировали на сообщения о возможных новых санкциях США против России

RT на русском
12 минут назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
В Госдуме отреагировали на возможные новые санкции США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Теоретически они могут ввести ещё достаточное количество самых разнообразных санкций. Мы хорошо видим, как это «укладывается» в риторику (президента США Джо. — RT) Байдена, который говорит о том, что хотел бы нормализовать отношения и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу. В этих условиях наш президент мудро взял некую паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги, а не обещания мы увидим со стороны американцев», — пояснил депутат.
Поэтому больших тревог по усложнению работы с суверенным долгом, откровенно говоря, мы не испытываем, подчеркнул Гутенёв
«Тем более, не единожды подобные сценарии проигрывались, и я думаю, что вся необходимая готовность сейчас существует», — заключил парламентарий.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о том, что новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга.
Политика,Владимир Гутенев,Госдума,New York Times,Россия,Соединенные Штаты,
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