В Госдуме отреагировали на возможные новые санкции США

«Теоретически они могут ввести ещё достаточное количество самых разнообразных санкций. Мы хорошо видим, как это «укладывается» в риторику (президента США Джо. — RT) Байдена, который говорит о том, что хотел бы нормализовать отношения и предложил нашему президенту достаточно оперативно провести встречу. В этих условиях наш президент мудро взял некую паузу, чтобы посмотреть, какие конкретные шаги, а не обещания мы увидим со стороны американцев», — пояснил депутат.
«Тем более, не единожды подобные сценарии проигрывались, и я думаю, что вся необходимая готовность сейчас существует», — заключил парламентарий.