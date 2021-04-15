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Лавров выразил озабоченность политической ситуацией в Ливане

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
15 апреля 2021
Россия обеспокоена политической ситуацией в Ливане и готова продолжать помогать государству в оздоровлении экономики, заявил министр иностранных дел Серей Лавров на встрече с премьер-министром Ливана Саадом Харири.
Лавров выразил озабоченность политической ситуацией в Ливане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вы общались с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Исходим из того, что это были полезные переговоры, – цитирует ТАСС Лаврова.
Он отметил, что Россия будет продвигать те вопросы экономического сотрудничества, помощи Ливану в оздоровлении экономики. «Мы готовы продолжить наше взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Озабочены политической ситуацией в Ливане и вокруг него», – добавил Лавров.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики.
Политика,Саадом Харири,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Россия,Ливан,
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