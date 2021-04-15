Лавров выразил озабоченность политической ситуацией в Ливане

Россия обеспокоена политической ситуацией в Ливане и готова продолжать помогать государству в оздоровлении экономики, заявил министр иностранных дел Серей Лавров на встрече с премьер-министром Ливана Саадом Харири.
Он отметил, что Россия будет продвигать те вопросы экономического сотрудничества, помощи Ливану в оздоровлении экономики. «Мы готовы продолжить наше взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Озабочены политической ситуацией в Ливане и вокруг него», – добавил Лавров.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики.