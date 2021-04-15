Лавров выразил озабоченность политической ситуацией в Ливане

Он отметил, что Россия будет продвигать те вопросы экономического сотрудничества, помощи Ливану в оздоровлении экономики. «Мы готовы продолжить наше взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Озабочены политической ситуацией в Ливане и вокруг него», – добавил Лавров.