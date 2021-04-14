Грызлов призвал Украину к мирному диалогу с Донбассом

Украина должна наладить мирный политический диалог с Донбассом, который оказался заблокированным из-за действий Киева . Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного заседания.

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"Необходим мирный политический диалог между Киевом и Донбассом", - заявил он.

При этом Грызлов подчеркнул, что в связи с позицией Украины заблокированы как практическое урегулирование вопросов безопасности, так и переговоры по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

"Более того, сегодня украинская делегация умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует", - отметил российский полпред на минских переговорах.

В частности, по словам Грызлова, заморожены вопросы об обеспечении перемирия и о диалоге о будущем режиме существования Донбасса.

"Этот диалог должен был начаться еще с 9 марта 2015 года. Кроме того, Киев по-прежнему держит в полном секрете свое видение будущего статуса Донбасса", - подчеркнул представитель России на переговорах.

По словам Грызлова, Украина нагнетает военную ситуацию в Донбассе и истерию в СМИ. "Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма", - сказал он.

"Все упомянутое происходит на фоне нагнетания украинской стороной военной ситуации и истерии в СМИ. Поведение украинской делегации в контактной группе, похоже, выстроено в том же ключе. Они заявляют о приверженности режиму прекращения огня, а в интервью украинским СМИ требуют стрелять, даже не выбирая цели", - подчеркнул полпред России.

При этом, отметил он, "на фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств". "Те политики, прежде всего представители стран НАТО , которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против резолюции Совета Безопасности ООН , - подчеркнул Грызлов. - Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое военное разрешение конфликта".

Полпред РФ напомнил, что "необходимость не допустить такого сценария зафиксирована в минских соглашениях", которые "однозначно говорят о безальтернативности мирного политического диалога между Киевом и Донбассом".

Грызлов заявил, что процесс урегулирования в Донбассе из-за действий Киева был отброшен на семь лет назад, к моменту начала конфликта в 2014 году.

"Заседание контактной группы совпало с печальной, трагической годовщиной. Ровно семь лет назад Киев начал вооруженную агрессию на Донбассе, отказавшись от любых возможностей диалога", - напомнил Грызлов. "Прошедшее заседание контактной группы показало, что урегулирование отброшено на ту же отметку, что и 7 лет назад", - констатировал российский полпред.

Грызлов отметил, что на встрече контактной группы в среду, как и на предыдущем, внеочередном заседании 7 апреля, украинская делегация при поддержке ОБСЕ отказалась даже обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 года.