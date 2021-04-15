В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Глава МИД Украины назвал «красную линию» для России

Lenta.ruиещё 3
32 минуты назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «красную линию» для России, передает УНИАН.
Глава МИД Украины назвал «красную линию» для России
Фото: ReutersReuters
«Красная линия Украины — это государственная граница. Если Россия переходит красную линию, если она пересечет границу, то должны быть последствия», — сказал глава МИД на пресс-конференции с коллегами из Прибалтики, которая прошла онлайн.
По словам Кулебы, предотвратить эскалацию помогут дипломатические средства.
Ранее украинский министр пригрозил России «болезненными последствиями» в случае «военных авантюр» в Донбассе.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле отметили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.
Политика,Новости регионов,Крым наш,Дмитрий Кулеба,МИД,УНИАН,Россия,Украина,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители