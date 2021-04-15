Глава МИД Украины назвал «красную линию» для России

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле отметили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.