Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин

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«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал привививаться от коронавируса на камеру, как это сделали многие его коллеги. Об этом пишет РИА «Новости».

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что если бы кто-то хотел сфальсифицировать прививку, сделать это, было бы не сложно, например, транслируя укол витаминами, а не препаратом. По его словам, подобные обвинения несерьезны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин перед сном, после того как прошел вакцинацию от COVID-19, положил рядом с собой градусник. Об этом сообщил глава государства в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы государства, на тумбочку у кровати он положил «на всякий случай» градусник, когда ложился спать.

Президент России Владимир Путин сам сообщит о сделанной прививке вторым компонентом вакцины от коронавируса, пообещал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Второй укол президент делать будет. Так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором", - сказал представитель Кремля.

10 марта Песков говорил ТАСС, что Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Путин рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах пройти вакцинацию президент сообщил сам в конце марта. Он также говорил, что не намерен делать процедуру достоянием общественности.

Президент России Владимир Путин сохранил в тайне название вакцины от коронавируса, которой он привился. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Насколько я знаю, нет», — ответил он на вопрос журналистов о планах рассказать, каким именно препаратом привился глава государства.

Рабочий график президента России Владимира Путина не претерпит изменений в связи с вакцинацией главы государства от коронавируса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он на вопрос, будет ли изменен график Путина после того, как тот сделал прививку вторым компонентом вакцины.



"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил глава государства на заседании попечительского совета Русского географического общества. "Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал он. - Даже не то, что надеюсь, уверен в этом".

Путин выразил надежду, что другие участники заседания тоже последуют его примеру, в том числе из заботы о себе и своих близких.

После вакцинации президента РФ Владимира Путина количество желающих привиться от коронавируса москвичей стало расти. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что Владимир Путин сделал прививку от COVID-19, стало известно 23 марта. При этом процедура вакцинации президента не была публичной. Сам Путин объяснил это нежеланием «обезьянничать» на камеры. Также неизвестно, какую из трёх зарегистрированных в РФ вакцин ввели главе государства.

Как рассказал изданию источник в столичной мэрии , после этого число желающих вакцинироваться резко возросло, особенно в первые три дня после прививки президента.