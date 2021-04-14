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Путин проведет 15 апреля совещание по качеству и доступности госуслуг

ТАСС
1 час назад
Президент России Владимир Путин проведет 15 апреля совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, посвященное повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Как сообщили в среду в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи.
Путин проведет заседание Президиума Госсовета по качеству и доступности госуслуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности - Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой", - говорится в сообщении.
Комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг мер федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению Путина. Для разработки механизмов этой инициативы выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.
Политика,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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