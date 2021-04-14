Путин проведет заседание Президиума Госсовета по качеству и доступности госуслуг

Комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг мер федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению Путина. Для разработки механизмов этой инициативы выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.