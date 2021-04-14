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Песков заявил, что звонок Байдена не был неожиданностью

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Логика отношений РФ и США говорит о необходимости продолжения двустороннего диалога на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Знаете, нет, наверное, [звонок Джо Байдена Владимиру Путину не был неожиданностью] потому что, конечно же, логика говорит все-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что пресс-службы президентов обеих стран в пресс-релизах по итогам таких разговоров расставляют «те акценты, которые считают главными».
Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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